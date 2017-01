Dr. Google wordt slimmer, maar meneer doktoor weet het nog altijd beter

Er komt een vrouw bij de dokter. Ze klaagt over hevige bloedingen. Tijdens haar maandstonden voelt ze zich zo slecht dat ze amper kan werken of voor haar kinderen zorgen. Zo kan het niet verder. Nadat de gynaecoloog haar heeft onderzocht, besluit hij dat ze onder het mes moet. De vrouw, een alleenstaande moeder, is in paniek. Een operatie? Dat wil ze niet. Wie zal er op haar kinderen passen? Tegen de tijd dat ze de juiste woorden heeft gevonden om tegen te sputteren, staat ze alweer op de stoep.

...