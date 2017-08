Chili heft totaalverbod op abortus op

Het Hof deed uitspraak in twee rechtszaken die waren aangespannen door oppositiepartijen die de nieuwe abortuswet, die op 2 augustus werd aangenomen, als ongrondwettelijk beschouwden.

'Deze uitspraak is een mijlpaal voor de mensenrechten in Chili', zegt José Miguel Vivanco van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. 'Door een einde te maken aan de wrede, schadelijke en regressieve politiek van criminalisering van abortus onder alle omstandigheden, heeft het hof vrouwenlevens en fundamentele rechten beschermd.'

Onveilige abortussen

President Michelle Bachelet kwam in januari 2015 met een wetsvoorstel om een einde te maken dat het totaalverbod op abortus. Voordat de wet werd goedgekeurd, behoorde Chili tot de weinige landen in de wereld waar abortus onder alle omstandigheden strafbaar is. In Latijns-Amerika voeren Nicaragua, El Salvador en de Dominicaanse Republiek nog steeds een zeer streng abortusbeleid.

Deze strikte wetgeving werkt volgens Human Rights Watch onveilige, illegale abortussen in de hand, waarbij het leven van vrouwen in gevaar gebracht wordt. 'Deze stap in Chili zou ook andere landen in de regio moeten aanmoedigen hun wetgeving opnieuw te beoordelen en het Chileense voorbeeld te volgen', zegt Vivanco.