'Campagnes tegen pesten moeten ook aandacht hebben voor slaapkwaliteit jongeren'

Tieners die slecht slapen, worden vaker kwaad en die boosheid lijken ze online af te reageren op anderen in de vorm van cyberpesten. Dat blijkt uit een onderzoek van Sara Erreygers (Universiteit Antwerpen/KU Leuven), die een bevraging deed bij 1.500 Vlaamse leerlingen. Erreygers stelt voor om maatregelen om de slaapkwaliteit van jongeren te verbeteren, voortaan mee te nemen in anti(cyber)pestcampagnes.

Dat een slechte nachtrust nefast kan zijn voor ons emotioneel en sociaal functioneren, was volgens de universiteiten al langer bekend. Een slechte slaapkwaliteit heeft immers een negatief effect op de werking van de prefrontale cortex: het deel van ons brein dat een essentiële rol speelt bij het maken van verstandige, doordachte beslissingen en het omgaan met emoties.

Mensen die slecht slapen, worden sneller boos en agressief. Nu blijkt dat aan die boosheid en agressie bij tieners een online verlengstuk hoort in de vorm van cyberpesten, zoals anderen online bedreigen of belachelijk maken met foto's of video's.

'Als we boos zijn, is het vaak niet mogelijk om die boosheid te uiten tegenover de persoon die ons boos heeft gemaakt, bijvoorbeeld omdat het onze baas of onze leerkracht is of omdat die persoon op dat moment niet fysiek aanwezig is', zegt Erreygers. 'We reageren onze kwaadheid dan vaak af op andere mensen.'

Online is dat volgens Erreygers gemakkelijker, want het internet is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur beschikbaar en er is weinig controle. De problemen rond slaapkwaliteit moeten volgens Erreygers worden meegenomen in antipestcampagnes. 'Daarnaast is het belangrijk om jongeren te leren hoe ze op een goede manier kunnen omgaan met hun kwaadheid en andere emoties, zonder zich af te reageren op anderen', zegt ze.