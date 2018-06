Cabinepersoneel loopt een systematisch hoger risico op kanker

Het Amerikaanse onderzoek stelde vast dat voor vrouwen het risico vooral verhoogd is voor borstkanker, melanoom en niet-melanome huidkankers en in mindere mate ook voor kankers van de baarmoeder, maag-en-darm, schildklier en baarmoederhals.

Voor mannen was het risico verhoogd voor melanoom en niet-melanome huidkankers, maar minder sterk dan voor vrouwen.

Het risico nam zowel voor vrouwen als voor mannen nog toe door passief roken.

Het risico is hoger voor elke kanker die in een recent onderzoek nagetrokken werd.

De Harvardstudie die maandag gepubliceerd werd in Environmental Health, is de grootste in zijn soort tot op heden. Ze vergeleek de resultaten van 5366 crewleden met 2729 burgers van een gelijkaardige sociaaleconomische status.

Het hogere risico is erg verrassend in de ogen van de onderzoekers omdat crewleden relatief gezond leven in vergelijking met een vergelijkbaar deel van de burgerbevolking. Ze roken bijvoorbeeld veel minder vaak en er is nauwelijks sprake van overgewicht, factoren die het risico op kanker verhogen.

Dit onderzoek ligt in lijn met vorige onderzoeken, zowel in de Verenigde Staten als in Europa.

Factoren die het risico voor het cabinepersoneel verhogen, zijn onder meer:

de verhoogde kosmische straling;

de verstoring van het dag-nachtritme en de slaapstoornissen die daaruit volgen door de voortdurende verandering van tijdszones;

het al dan niet hebben van kinderen;

de blootstelling aan tabaksrook van toen er nog gerookt mocht worden tijdens vluchten;

de blootstelling aan een reeks andere chemische stoffen tijdens de vluchten, onder andere via de verwarming van de cabinelucht tijdens de vlucht.

De blootstelling overschrijdt geregeld de internationale normen voor radioprotectie.

De blootstelling aan kosmische straling is een bekend risico voor cabinepersoneel. Ze overschrijdt geregeld de internationale normen voor radioprotectie. Ze ligt zowat 5 maal hoger dan die van werknemers in de Amerikaanse nucleaire industrie.

Voor de Europese crews is de blootstelling minder groot, dankzij Europese wetgeving, maar op één uitzondering na toch de hoogste van alle industrietakken én dat in een industrietak waarin tienduizenden mensen tewerkgesteld zijn. Dit is met andere woorden een risico dat veel mensen aangaat.

Deze resultaten tonen de wenselijkheid aan van bijkomende maatregelen om de stralingsblootstelling zo klein mogelijk te houden, zoals het aanpassen van het aantal jaarlijkse vlieguren.

Geen risico voor de gewone burger

De gewone burger de slechts enkele malen per jaar het vliegtuig neemt, hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Op de grond staan wij immers ook nog altijd bloot aan een zekere hoeveelheid kosmische straling, zij veel minder dan in een vliegtuig op grote hoogte. Daarnaast is de nog de straling van de aarde zelf, de blootstelling aan stralingsstoffen die we inademen en de blootstelling tijdens medische onderzoeken. Een vliegtuigreis voegt daar niet zoveel aan toe.