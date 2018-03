Belgische artsenvereniging roept huisartsen op niet langer eAttest te gebruiken

Het eAttest heeft namelijk geen enkele bewijskracht naar de fiscus, zegt de BVAS woensdag in een mededeling. 'Werk voorlopig verder met of schakel terug over naar de papieren getuigschriftenboekjes, is de boodschap.'

Sinds 6 februari kunnen huisartsen hun getuigschrift voor verstrekte hulp elektronisch doorsturen naar het ziekenfonds van de patiënt die contant betaalt. De patiënt wordt sneller terugbetaald en de arts is verlost van een stuk papierwerk, zo meldde minister van Volksgezondheid Maggie De Block. 'Maar waar de overheid niet aan gedacht heeft bij de invoering van het eAttest, is het fiscale aspect', zegt de BVAS. In tegenstelling tot de vroegere, genummerde getuigschriftenboekjes, blijkt het elektronisch getuigschrift geen waterdicht systeem om inkomsten te staven bij de fiscus, zegt de organisatie.

Reactie De Block

Het kabinet-De Block erkent in een reactie dat het Riziv 'een handvol meldingen' heeft ontvangen over een mogelijk probleem met de eAttesten, en dat 'hier en daar de vrees bestaat dat het gebruik van het attest problemen kan opleveren bij de fiscus'.

Ongerustheid is echter niet nodig klinkt het, omdat het fiscale bewijs digitaal wordt opgeslagen in het systeem. 'Bij een controle kan de fiscus deze bewijzen raadplegen in de database.'

Het Riziv en de verzekeringsinstellingen hebben op vraag van minister De Block wel al contact gelegd met de softwareleveranciers. 'Zij zullen dit uitklaren en hun gebruikers op korte termijn duidelijk en correct informeren.'