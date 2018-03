Antibioticagebruik ligt nog altijd te hoog

De Belgische artsen schrijven nog altijd te veel antibiotica voor. Dat blijkt uit een studie die de Socialistische Mutualiteit uitvoerde en waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag berichten. Tegen 2020 zou het aantal voorschriften moeten dalen naar 600 per 1.000 inwoners. Momenteel zijn dat nog 910 voorschriften. 'Ondanks herhaaldelijke campagnes om het gebruik naar beneden te krijgen, gaat de daling veel te traag', aldus Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteiten.

Lichtpuntje is wel dat jonge huisartsen een pak minder voorschrijven dan hun oudere collega's. Huisartsen onder de 30 schrijven bijna 30 procent minder antbiotica voor dan hun collega's van 60 jaar of ouder. Die positieve evolutie schrijft professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) toe aan de kwaliteit van de opleidingen. 'De huisartsen in spe krijgen dat inderdaad goed ingeprent: antibiotica kunnen enkel in uiterste nood, en werken niet bij het bestrijden van virussen.'

Voor Callewaert moeten vooral de voorschrijvende artsen hun mentaliteit veranderen. 'De sleutel om dit probleem op te lossen, ligt bij hen.' De Socialistische Mutualiteiten onderzochten alle voorschriften van hun leden tussen 2008 en 2016, en bevroegen 3.400 leden.