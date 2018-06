Als kind je amandelen laten verwijderen heeft onverwachte neveneffecten

Dokters verwijderen de amandelen bij kinderen wanneer ze 's nachts moeilijkheden hebben met ademhalen of bij ernstige en herhaalde keelontstekingen. Kinderen die vóór een operatie erg veel pijn hadden, zijn geholpen met de ingreep. Tenslotte is het verwijderen van de amandelen een methode waardoor het aantal keelontstekingen afneemt. Al kan het weefsel rondom de verwijderde amandelen nog wel ontsteken, maar dat doet minder pijn.

Een goede zaak, dus? Niet helemaal. Een Australische studie in het wetenschappelijk vakblad Journal of the American Medical Association (JAMA) toont aan dat de ingreep wel degelijk schaadt. Ook neus-keel-oorartsstappen (NKO) stappen al een tijdje af van de invasieve ingreep. Kinderen zonder amandelen zouden op latere leeftijd immers tot 78 procent meer vatbaar zijn voor 28 verschillende ziektes.

Natuurlijke ziekteremmers

Amandelen spelen een belangrijke rol voor het immuunsysteem. Dat was al langer bekend. Neus- en keelamandelen bestrijden immers de ziektekiemen die via de mond en neus binnendringen. Door de amandelen te verwijderen bij kinderen die nog volop aan het groeien zijn, onderbreken dokters ook de ontwikkeling van het immuunsysteem.

Toch blijkt de operatieve ingreep soms de enige oplossing volgens NKO-arts Sofie Claeys: 'Of we al dan niet de amandelen verwijderen, wordt bepaald door de aard en frequentie van de klachten, de leeftijd en de algemene toestand van de patiënt.' Wanneer medicatie niet helpt en het kind niet al te jong is, overweegt men een operatie. Maar de ernst van de klachten is doorslaggevend.

Luchtweginfecties

De studie bestudeerde de gegevens van bijna 1,2 miljoen Deense kinderen, onder wie 60.667 kinderendie hun amandelen hadden laten verwijderen. Vooral de luchtwegen blijken heel wat gevoeliger eenmaal de amandelen er niet meer zijn. Bij een volwassen persoon is het risico op een verkoudheid dan driemaal zo groot. Ook astma en longontstekingen komen twee keer zo vaak voor bij iemand die zijn amandelen operatief liet verwijderen.

28 andere ziektes

Waar de Australische onderzoekers vooral van stonden te kijken, was het verhoogd risico op minstens 28 andere ziektes. Personen zonder amandelen hadden tot 78 procent meer last van zowel luchtweginfecties als bepaalde oog- en huidziektes en parasitaire infecties die helemaal niets te maken hebben met de luchtwegen.

Waarschijnlijk leidt het verwijderen van de amandelen tot een domino-effect waarbij er een verhoogde kans is op talrijke en uiteenlopende aandoeningen. Daarom benadrukken de onderzoekers nogmaals om een alternatieve behandeling te overwegen wanneer de amandelen gezwollen zijn, keelontstekingen veroorzaken of de ademhaling hinderen.

Een belangrijk detail is dat het het onderzoek de medische gegevens verzamelde van kinderen in de periode tussen 1979 en 1999. De medische ingreep is er sindsdien op vooruitgegaan wat ook de gevolgen minder ernstig kan maken.