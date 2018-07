Aaron Spitz, de penisdokter: 'Erectieproblemen? Ga naar de cardioloog'

In het Amerikaanse tv-programma The Doctors laat uroloog Aaron Spitz geregeld zijn licht schijnen over typisch mannelijke gezondheidskwesties. 'Tijdens mijn studentenjaren probeerde ik het even als stand-upcomedian', zegt hij. 'Die optredens waren een keiharde leerschool, maar daar heb ik geleerd hoe ik mensen kan entertainen. Dat komt me in mijn talkshow goed van pas.' Naast zijn tv-werk runt dokter Spitz - nee, grapjes over familienamen zijn beneden onze stand - een bloeiende urologenpraktijk in Los Angeles, met als specialisatie de mannelijke vruchtbaarheid.

