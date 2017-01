66 procent secundaire scholen biedt nog steeds frisdrank aan

66 procent van de secundaire scholen bood in 2015 nog gesuikerde frisdrank aan. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open Vld) opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Het aantal scholen met aanbod van frisdrank, al dan niet in een automaat, steeg van 63 procent in 2012 tot 66 procent in 2015. Het aanbod fruitsap daalde in dezelfde periode van 80 procent tot 76 procent. Ook met ongezonde tussendoortjes als chocolade en chips ging het in dezelfde periode de foute richting uit: van 28 procent tot 36 procent van de secundaire scholen.

'Zorgwekkend'

De onderwijspartners tekenden eind vorig jaar een engagementsverklaring met de Vlaamse regering over gezonde voeding op school. De scholen engageren zich daarin om het aanbod gesuikerde frisdrank en ongezonde snacks af te bouwen tegen het schooljaar 2020-2021. Water, melk en vers fruit worden meer aangemoedigd en producten uit het gedoogbeleid, zoals fruitsap en yoghurt met fruit, worden beperkt beschikbaar.

"Hoewel de engagementsverklaring zeker een goede zaak is, blijft het wachten op een merkbaar effect in de praktijk", stelt Freya Saeys. De stijging van het aanbod ongezonde tussendoortjes noemt ze "zorgwekkend".

In 2018 wordt een nieuwe bevraging van de scholen georganiseerd. "Dan kan worden nagegaan in welke mate de doelstellingen worden gehaald", stelt minister Crevits. "Afhankelijk van de uitkomst zal worden bekeken of bijkomende acties nodig zijn tegen het schooljaar 2020-2021."