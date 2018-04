De Zuid-Amerikaanse ballingschap van Auschwitz-arts Joseph Mengele

Met La disparition de Josef Mengele, waarvan de Nederlandse vertaling nu uit is, won Olivier Guez vorig jaar de prestigieuze Franse Prix Renaudot. In 2015 was zijn scenario voor de film Der Staat gegen Fritz Bauer - over de Joodse procureur-generaal die een grote rol speelde in de opsporing van SS-topman Adolf Eichmann in Argentinië - al bekroond in Duitsland. En daarvoor had een verblijf in Berlijn al geresulteerd in L'impossible retour, een boek over de Joodse cultuur in Duitsland na 1945. 'Mijn werk speelt zich telkens weer af in het milieu dat ik het beste ken', zegt hij. 'Ik kom uit een Joodse familie in Straatsburg, maar ben een kind van veel culturen. Mijn moeder komt uit de Elzas, mijn vader uit Tunesië, en de stad waar ik opgroeide ligt vlak bij Duitsland. Hier kun je je goed inbeelden hoe Duitse steden er voor de oorlog uitgezien moeten hebben.'

