50 jaar na de splitsing van de KU Leuven: de Vlaamse erfenis van linkse studenten

In onze contreien geldt Leuven-Vlaams als het culminatiepunt van de sixties: rebellerende studenten kregen het conservatieve establishment op de knieën. Bart De Wever ziet dat anders: Leuven-Vlaams was wel 'een mijlpaal in de geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding', maar tegelijk ergert de N-VA-voorzitter zich aan de 'antiautoritaire kretologie' van toen. De traditionele held die offers bracht, had afgedaan: 'John Wayne viel van zijn voetstuk en "Ik, Jan Cremer" kroop erop.' Samengevat: vanaf 1968 heerste het 'identitaire nihilisme'. Journaliste Mia Doornaert was bondiger: 'Mei 68 ging over seks.'

