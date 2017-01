VSB Poëzieprijs verrassend naar debutante

Dat meldt de Nederlandse krant NRC.

Hannah van Binsbergen, die wijsbegeerte studeerde aan de universiteit van Amsterdam, wordt geprezen om "de zelfverzekerde parlandotoon waarmee ze haar weifelingen tot uitdrukking brengt". Aan de bundel is niet af te zien dat het een debuut betreft, stelt de jury, "of het moet nu juist de onbevangenheid zijn waarmee de dichteres haar lezers tegemoet treedt, niet gehinderd door de last van de verwachtingen".

Sint-Franciscus, Baudelaire

Hannah van Binsbergen (1993) is bij verre de jongste winnaar uit de 22-jarige geschiedenis van de VSB-prijs. Ze is de eerste debutant die wordt gelauwerd en de vijfde vrouw. Eerder wonnen onder anderen Ilja Leonard Pfeijffer, Hester Knibbe, Gerrit Kouwenaar, Leo Vroman en Hugo Claus. Begin deze week kreeg Van Binsbergen al de publieksprijs bij de Herman de Coninckprijs. In sommige besprekingen van de bundel 'Kwaad gesternte' worden vergelijkingen met Sint-Franciscus (die met de dieren praatte) en zelfs Baudelaire (de poète maudit bij uitstek) niet geschuwd.

De andere genomineerden voor de VSB-prijs waren "Koelkastlicht" van Rodaan Al Galidi, "Lichtmeters" van Ruth Lasters, "Dichter, bokser, koningsdochter" van Delphine Lecompte en "Van groot belang" van Nachoem M. Wijnberg.