Ursula Le Guin overleden: schrijfster die de verbeelding van haar lezers wilde trainen

Dat meldde de familie van de auteur. Ursula K. Le Guin sukkelde al maandenlang met haar gezondheid en stierf maandag in Portland, in de staat Oregon, waar ze woonde.

Usula K. LeGuin, one of the greats, has passed. Not just a science fiction writer; a literary icon. Godspeed into the galaxy. — Stephen King (@StephenKing) January 23, 2018

Le Guin is vooral bekend van haar boekenreeks 'Earthsea' (in het Nederlands verschenen als 'Aardzee') en 'The left hand of darkness' uit 1969 (in het Nederlands zowel onder de titel 'Duisters linkerhand' als 'De linkerhand van het duister' verschenen).

Le Guin schreef ook gedichten, kortverhalen en essays, en was als vertaler actief.

'Aangename plicht'

Ze wilde met haar boeken, zei ze in 2005 aan The Guardian, de verbeelding trainen.

'Als je je de gevolgen van je daden niet kunt of niet wilt inbeelden, is er geen mogelijkheid om op morele of verantwoordelijke wijze te handelen. Kleine kinderen slagen daar niet in. Baby's zijn morele monsters - compleet zelfzuchtig. Hun verbeelding moet getraind worden tot vooruitzicht en empathie'.

Het is de 'aangename plicht' van de schrijver om de verbeelding van de lezer 'het beste en zuiverste voedsel te geven dat ze kan opnemen'.

(het citaat uit The Guardian werd opgevist voor het overlijdensbericht in The New York Times)