Steeds meer waardevolle boeken en manuscripten verdwijnen naar het buitenland

Vandaag gaat één op de drie werken naar het buitenland, terwijl dat tien jaar geleden nog maar één op de vijf was, zo blijkt uit een marktanalyse van het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions.

De oorzaak van de stijgende internationale belangstelling kan in eerste instantie gezocht worden bij het toenemende aantal onlineveilingen. Daarnaast is België een land met talrijke verzamelaars die omvangrijke en waardevolle collecties aanlegden.

'Aangezien België zich altijd op het kruispunt van de grote Europese culturen heeft bevonden, is er heel wat historisch materiaal in ons land te vinden. Dat zorgt ervoor dat de internationale interesse voor boekenveilingen in België alleen nog maar zal toenemen. Uiteraard betekent dit ook dat een aanzienlijk deel van het aanbod naar het buitenland vertrekt', zegt Henri Godts, expert van Arenberg Auctions, in de mededeling van het veilinghuis. Vooral de Fransen, Nederlanders, Amerikanen en Italianen vinden steeds vaker de weg naar zeldzame boeken, prenten en manuscripten uit onze contreien. Zo werd eind vorig jaar in Brussel nog een volledig intacte Graduale - een ruim 500 jaar oud manuscript met Gregoriaanse kerkgezangen - geveild, die voor 200.000 euro naar een Italiaanse privéverzamelaar ging. Arenberg Auctions is een nieuw veilinghuis ontstaan uit de fusie van de huizen The Romantic Agony en Henri Godts.