Schrijfster en feministe Renate Dorrestein (64) overleden

'Met haar overlijden verliest de Nederlandse literatuur een van haar meest gedreven en beste schrijvers, al zullen haar romans nog langdurig voortleven', aldus uitgeverij Podium.

De in 1954 in Amsterdam geboren schrijfster begon haar carrière als journaliste, om later ook romans te schrijven.

Dorrestein debuteerde als romanschrijfster met Buitenstaanders in 1983. In de jaren die volgden schreef ze tientallen boeken, waaronder Vreemde Streken, Een hart van steen en De stiefmoeder. De zelfmoord van haar zus in 1979 had een grote invloed op het werk en persoonlijkheid van Dorrestein. In 1988 bracht ze er het autobiografische werk Het perpetuum mobile van de liefde over uit.

In 2017 bracht Dorrestein haar laatste roman Reddende engel uit en recent werd haar autobiografische boek Dagelijks Werk gepubliceerd.

De schrijfster omschreef het zelf als 'een persoonlijk, intiem boek dat zou laten zien hoe ik de schrijfster werd die ik nu ben.'

Aan het tijdschrift Humo gaf ze een afscheidsinterview. 'Voor velen zal ik altijd die heks blijven, die oerfeministe. Dat verschrikkelijke mens', klonk het.