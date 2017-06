Rebel met een bolhoed: Matthijs de Ridder zwerft door de eeuw van Charlie Chaplin

'Charlie Chaplin heeft iets van Forrest Gump, het personage uit de gelijknamige film', vertelt Matthijs de Ridder. 'Hij bevond zich vaak midden in de politieke actie.' De Ridder heeft De eeuw van Charlie Chaplin geschreven over de komiek die vergroeide met de bolhoed, het versleten pak en snorretje waarmee hij zijn wereldberoemde personage The Tramp opvoerde. Zonder die uitdossing verscheen Chaplin graag aan de zijde van wereldleiders. In de jaren dertig bedacht hij z'n eigen plan om de economische crisis op te lossen, en met The Great Dictator, verschenen in 1940,maakte hij natuurlijk een van de beste oorlogsfilms. Chaplin blijkt een uitermate geschikte figuur om de grote verhalen van de twintigste eeuw mee te vertellen. De Ridder, die eerder over schrijvers als Louis Paul Boon en Paul van Ostaijen publiceerde, is de uitgelezen auteur om die verhalen neer te schrijven. Op lichtvoetige toon leidt hij, met Chaplin aldoor in de buurt, zijn lezers langs de dieptepunten van de vorige eeuw, maar hij slaagt er ook in om de beste scènes uit Chaplins films geestig op papier te zetten.

