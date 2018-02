Mieke Maaike's obscene jeugd: koesterde Louis Paul Boon pedofiele gedachten?

Samen met Turks Fruit van Jan Wolkers moet Mieke Maaike's obscene jeugd zowat de populairste erotische titel uit de Nederlandstalige letterkunde zijn. Boons pornografische novelle over een nymfomane die in haar tienerjaren tot seksuele wasdom komt, voor het eerst verschenen in 1972, is ondertussen aan zijn drieëntwintigste druk toe en zal ongetwijfeld opnieuw zijn weg vinden naar menig nachtkastje.

