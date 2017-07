Kim Duchateau wekt Nero weer tot leven met hommagestrip

Woensdag 12 juli is een mooie dag voor de Vlaamse strip. Na vijftien jaar radiostilte maakt Nero, de levensgenieter die meer dan tweehonderd albums lang bizarre avonturen meemaakte, zijn comeback met een feuilleton in Knack. In het najaar volgt de albumversie van De zeven vloeken, want zo zal het hommage-album heten.

De hand die Nero weer tot leven wekt, is die van Kim Duchateau, de man achter onder meer Esther Verkest en Aldegonne. Hij kreeg van de Stichting Marc Sleen en van Catharina Kochuyt, Sleens weduwe, carte blanche om zich voor dit hommage-album de wereld van Nero eigen te maken. Duchateau tekent in zijn eigen stijl, maar gooit zich helemaal in het universum van Sleen en Nero.

Het nieuwe avontuur begint bijvoorbeeld waar een verhaal van Nero hoort te beginnen. 'Zoals steeds wil Nero op de bank zitten en met rust gelaten worden, maar zijn pas aangenomen poetsvrouw steekt daar een stokje voor. Ze blijkt een heks te zijn, die iedereen in het huis betovert', vertelt Duchateau aan Knack. 'Deze keer begínt het verhaal met een wafelenbak. Of het er ook mee eindigt, kan ik nog niet zeggen.'

De 'nieuwe Nero' komt er na een hele reeks spin-offs en opfrisbeurten van onder meer Suske en Wiske en de Rode Ridder, maar dit is volgens Duchateau een ander verhaal. 'We willen geen volwassen Nero maken, het is zelfs nog niet zeker of er meerdere albums komen.De zeven vloeken speelt zich af in het nu, met laptops en gsm's bijvoorbeeld. Maar het blijft de strip die het altijd al was.