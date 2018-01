Jeroen Brouwers over het verdoemde schrijverskoppel Zvonik en de Witte: 'Met zelfmoord en al vergeten'

'Loeki Zvonik was een koele, lieve, zachte, wijze vrouw. Haar relatie met Dirk de Witte en het einde daarvan heeft haar nooit meer losgelaten.' Jeroen Brouwers, schrijver van het zelfmoordboek De laatste deur, schreef het nawoord bij de heruitgave van Zvoniks Hoe heette de hoedenmaker?, een roman over haar relatie met De Witte en hoe die eindigde met zijn zelfmoord. Dit is er de verkorte versie van.