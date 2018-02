In primeur: nieuwe tekeningen en gedichten van Hugo Claus

Tijdens een verblijf aan het ziekenhuis in maart 2003 kreeg Hugo Claus een leeg boekje van zijn vriend Jan Vanriet. Nog geen maand later schonk Claus tijdens een etentje het boekje volledig gevuld terug aan zijn vriend. Tijdens de lange uren in het ziekenhuis had de schrijver zich aan het tekenen gezet. In korte tijd had hij 109 tekeningen vervaardigd.

Tien jaar na zijn dood kunnen we meegenieten van deze kunstwerkjes. Suzanne Holtzer, vriendin en redacteur van Claus, zocht er dichtregels en strofen bij. Voor de selectie liet zich leiden door de tekeningen zelf.

'Nieuwe tekeningen en gedichten' - samengesteld door Suzanne Holtzer

ISBN: 9789403106205, De Bezige Bij.

Vanaf dinsdag 27 februari in de boekhandels.