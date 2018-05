Franse schrijfster Fred Vargas wint 'Nobelprijs van de Spaanstalige wereld'

Vagas 'vermengt intrige, actie en reflectie met een ritme dat doet denken aan de karakteristieke muzikaliteit van goed Frans proza', zegt de jury. Die roemt ook de 'universele draagkracht' van het oeuvre van Vargas, dat de politieroman 'nieuw leven heeft ingeblazen'.

Vorig jaar was de in 1981 ingestelde 'Nobelprijs van de Spaanstalige wereld' voor de Poolse schrijver Adam Zagajewski. Voorheen waren ook Mario Vargas Llosa, Paul Auster en Philip Roth laureaten. De onderscheiding is 50.000 euro en een beeldhouwwerk van Joan Miro waard.

Geboren in 1957 ontpopte Fred Vargas zich in de jaren tachtig tot schrijfster. Reeds haar eerste boek 'Les Jeux de l'Amour et de la Mort' was een succes. Met als personage commissaris Jean-Baptiste Adamsberg specialiseerde zij zich daarop in detectiveromans. Vargas publiceerde een vijftiental romans, novellen en twee stripboeken.