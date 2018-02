Dubbel duistere debutanten Lenny Peeters en Joost Devriesere: 'Mag ik zeggen dat ik gelukkig ben?'

Ze houden beiden van het donkere en het morbide. Slechts een ontmoeting hadden auteurs Lenny Peeters en Joost Devriesere nodig om die gedeelde passie om te buigen in de boektournee Dubbel Duister. In februari en maart houden de debutanten in heel Vlaanderen lezingen. 'Het scheelde niet veel of ik had gedebuteerd met een zombieverhaal.'