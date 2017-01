De slavernijbestseller van Colson Whitehead: 'Trump is het uur van de wraak'

In zijn meesterlijke nieuwe roman brengt Colson Whitehead een ongemakkelijke waarheid in herinnering: Amerika is gebouwd op slavernij, en 'blank versus zwart' is er nog lang geen verleden tijd. 'Als puntje bij paaltje komt, wíllen we racisme niet aanpakken.'