Zweden inspireert de Vlaamse woon-zorgcentra: 'De bejaarden first: dat is de toekomst'

'Het is niet ons huis, het is hún huis': zo vat Kasja Kristensson (klein, rond, pittig kort bruin haar) de visie van het rust- en verzorgingshuis Tubberödhus op het West-Zweedse eiland Tjörn samen. Bewoners en personeel van woon-zorgcentrum Sint-Vincentius in het West-Vlaamse Ardooie luisteren aandachtig naar de uiteenzetting van de ervaren zorgkundige uit Zweden. De ouderen, hoofdzakelijk zorgflatbewoners die nog niet zo hulpbehoevend zijn, zijn op hun paasbest gekleed voor het Zweedse bezoek. Naast Kasja is er ook Lilian Bohlin (lang, slank, pittige korte platinablonde coupe), die manager is in Tubberödhus.

...