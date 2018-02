Zwarte economie in Borgerhout groter dan legale economie

De georganiseerde misdaad heeft zich in Borgerhout diep ingenesteld in het maatschappelijke leven. Dat concludeert onderzoek van de lokale politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid naar de 'ondermijnende criminaliteit' in het district.

In het rapport 'Gebiedsscan, ondermijnende criminaliteit' lichten de onderzoekers de Borgerhoutse samenleving door, om een beeld te krijgen van de maatschappelijke impact van criminaliteitsfenomenen. De belangrijkste criminele fenomenen die het samenleven en de leefbaarheid binnen Borgerhout ontwrichten, zijn drugshandel, witwaspraktijken, vastgoedfraude, sociale fraude, heling, illegale kansspelen en radicalisme.

De resultaten zijn niet echt verrassend, maar niettemin onthutsend, aldus Gazet van Antwerpen, dat over het rapport bericht. Zo oefenen volgens de onderzoekers machtige criminele clans een grote invloed uit op de samenleving in Borgerhout. Er is de nefaste invloed op jongeren van 'patsers' en drugscriminelen.

De onderzoekers hebben ook de lokale economie in Borgerhout onder de loep genomen. Zo is de illegale economie er groter dan de legale. Zelfs enkele middelgrote supermarkten en feestzalen zijn 'van bedenkelijk allooi wat financiering en achtergrond van de uitbaters betreft'.

De invloed van de criminele sector is in Borgerhout zo groot, dat de onderzoekers spreken van 'een illegaal kansencircuit', waarbij criminaliteit in kwetsbare wijken de mogelijkheid biedt om te klimmen op de sociale ladder.

'De Wever heeft gefaald'

Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien ziet in het rapport het falen van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Na de strijd tegen drugs, blijk dus ook dat men de illegale economie totaal niet onder controle heeft, zegt Van Besien. 'Wat heeft men eigenlijk vijf jaar op vlak van structurele bestrijding van criminaliteit gedaan? Ook nu weer worden weer haastig maatregelen in de toekomst aangekondigd. Maar wie gelooft die mensen nog?', vraagt het Groen-kopstuk zich af.

Zijn partij vraag om de rapporten die er zijn, zowel over Borgerhout als over de andere wijken van de stad, op tafel te leggen. 'Zo kunnen we evalueren welke fenomenen dit stadsbestuur allemaal gemist heeft en hoe dit komt.'