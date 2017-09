Zuhal Demir: 'Slimme ondernemers zetten in op diversiteit'

'Het is in elk geval duidelijk dat slimme ondernemers inzetten op diversiteit, en ook klanten met een andere afkomst als koning behandelen,' reageert Zuhal Demir, 'wie mensen niet correct behandelt, draagt daar meteen de gevolgen van.'

Volgens de N-VA-politica houdt dergelijk onderzoek de maatschappij een spiegel voor. 'Dit is echter niet het soort discriminatie dat je bestrijdt met wetgevend werk. Het is een mentaliteit die je moet veranderen. Als we kunnen bijdragen aan impulsen om die mentaliteit te veranderen, moeten we dat doen', meent Demir. Oppositieleden Yasmine Kerbache (SP.A) en Imade Annouri (Groen) hoopten eerder vandaag dat de regering zelf praktijktesten zou inrichten.

'Je moet ook niet alles herleiden tot discriminatie. Als ervaring leert dat de meerderheid van de winkeldieven een bepaald profiel hebben, gaan winkeliers dat profiel altijd meer in de gaten houden,' vervolgt Demir, 'dat is een menselijke reactie.'

Voor de bevoegde staatssecretaris is het echter wel belangrijk dat dergelijke 'subtiele' discriminatie meer aandacht krijgt: 'Het kwetst mensen. Iemand in een rolstoel moet je niet luider en trager aanspreken dan iemand anders, en iemand van de derde generatie hoort liever niet elke dag dat hij of zij "toch zo goed Nederlands spreekt". Tot slot meent Demir dat ondernemingen in hun eigenbelang dus beter investeren in goed opgeleid personeel: 'Uiteindelijk worden we daar allemaal beter van.'

Volgende week hoopt ze samen te zitten met onderzoekster Dounia Bourabain en haar promotor Pieter-Paul Verhaeghe. 'Ik wil het onderzoek ook graag zelf bestuderen', zegt ze hierover.