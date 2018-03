Gisteren stelde Leuven Mindgate (ism stad Leuven) het programma van and& one of a kind summit & festival voor: 'een uniek, multidisciplinair initiatief in het Belgische innovatielandschap. 4 dagen en nachten verkennen we de impact van health, high-tech en creativiteit op het toekomstige stadsleven'.

Ik lees in het programma 140 aangekondigde sprekers, en tel meer dan 110 mannen en een een 30-tal vrouwen. Dat is amper een vijfde. Hetzelfde absurd lage aandeel vrouwen als de mannenregering-Michel.

Press moment for local press about @andleuven. Yes, there are robots involved. Special thanks to our partners @stadleuven and @TeachingSTEM pic.twitter.com/UtlbX7UEnW — Leuven_MindGate (@Leuven_MindGate) March 12, 2018

Enkele van de sessies zijn evenwichtig samengesteld (goed zo), een tiental kent een volledig mannelijk panel (no go), en bij andere sessies is dan weer de bekende 'truc met de moderator' toegepast (het gebrek aan vrouwelijke sprekers compenseren met een vrouwelijke moderator).

Delen Zijn we Vrouwendag al vergeten?

Het is verdorie 14 maart, Equal Pay Day, en een week na de Internationale Vrouwendag. Een weloverwogen, diverse en wereldwijde selectie van sprekers over health, high-tech en creativiteit kan niet anders dan genoeg vrouwen met expertise bevatten. Wie er maar 30 vindt, heeft niet goed gezocht.

In Leuven alleen al wonen 50.416 vrouwen, en voor een 'wereldwijde selectie' is de keuze al helemaal overweldigend.

Wat is het probleem? Niet enkel dat dit programma geen afspiegeling is van de samenleving. Erger is dat als ik dit programma moet geloven, het toekomstige stadsleven voor 80 % bestaat uit mannen. Terwijl talloze onderzoeken aantonen dat vrouwen een andere kijk hebben op duurzaamheid, inclusie, publieke ruimte, ondernemen, ... Door verschillende manieren van kijken te combineren, krijg je meer ideeën, betere beslissingen en een slimmere, robuustere samenleving. Diversiteit is dus niet het probleem, maar de oplossing.

And& is een organisatie van Leuven Mindgate en krijgt subsidies van de stad. Ook andere grote partners, zoals de KU Leuven doen hun duit in het zakje. In ruil voor die middelen kan je van organisaties ook verantwoordelijkheid verwachten. Niet enkel op 8 maart, maar het hele jaar door.

Delen Zonder richtinggevende quota, is het onheil snel geschied.

Ja, dit is een pleidooi voor quota. Want zonder richtinggevende quota, is het onheil snel geschied. Dan zit je plots met een overwegend mannelijk programma op een prestigieus festival. Of met een uitsluitend mannelijk expertenpanel op het evenement Grondplan van mijnLeuven op 7 november. En met een raad van bestuur die slechts 1 vrouwelijke bestuurder telt op een totaal van 18, zoals bij Leuven 2030.

Quota dus: niet omdat we ze leuk vinden, wel omdat ze nodig zijn. Ze vormen het enige instrument dat echt werkt.

Tot slot een dubbele oproep. Aan de organisatoren van het And& festival. Naar eigen zeggen is het programma nog niet volledig, dus: red wat er te redden valt. Zoek naar vrouwelijke sprekers om het programma in evenwicht te brengen, sterker en gevarieerder te maken.

Aan alle sprekers (politici, academici, experts, ...) op And&, andere evenementen en congressen: weiger vanaf nu je deelname als het panel niet genderdivers is, maak van genderdiversiteit een voorwaarde van bij de uitnodiging. Werk mee aan het alternatief. Enkel zo zorg je voor verandering.

#EndManels Wie doet mee?