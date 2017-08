Zijn kinderen van strenge ouders gelukkiger?

Twintig jaar geleden kwam burn-out vooral voor bij veertigers en vijftigers die na een heftige carrière uitgeblust raakten. De laatste jaren is er een opvallende verschuiving: steeds meer jongeren, tieners zelfs, raken opgebrand. Eind vorig jaar vertelde neuropsychiater Theo Compernolle erover in het Eén-programma Van Gils en gasten. Hij wees vooral op de druk door internet en sociale media. 'Altijd "verbonden" zijn, veroorzaakt op zich al stress. Je bent voortdurend in een alarmfase. En doordat je gaat multitasken, maakt het je ook ongelooflijk inefficiënt.'

...