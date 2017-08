Zijn allergieën het nieuwe ADHD? 'Ik steek evenveel tijd in het ontkrachten van allergieën als in het behandelen ervan'

Hebt u recent nog een verjaardagsfeestje met kleine kinderen gehouden? Dan kon u maar beter sojamelk, glutenvrije cakejes en snoep zonder gelatine in huis hebben. Nadat ze eerst allemaal ADHD hadden, lijken kinderen nu massaal allergieën en voedselintoleranties te hebben. Kunnen kinderen inderdaad steeds moeilijker melk, noten of gluten verdragen? Of is het zoals zo vaak de schuld van de media, die voedings- en dieethypes aanblazen? Jasmine Leus, kinderarts in het Gentse ziekenhuis AZ Maria Middelares en het Leuvense UZ Gasthuisberg, is overtuigd: er zijn meer allergieën dan vroeger. 'De laatste tien jaar is het aantal aanmeldingen spectaculair gestegen. Wij kunnen bijna niet meer volgen, de wachtlijsten lopen op. Bovendien zien we almaar meer kinderen met ernstige symptomen.' Een voorbeeld is de gevaarlijke pinda-allergie, die wereldwijd in opmars is. In de Verenigde Staten is het aantal kinderen dat allergisch is aan pinda's tussen 1997 en 2008 gestegen van 0,4 naar 1,4 procent. Toch waarschuwt Leus ook voor overrapportering: 'Uit onze uitlokkingstests blijkt dat 5 à 8 procent van de kinderen jonger dan vijf jaar allergisch is. Maar als je het aan de ouders vraagt, kom je op een veelvoud uit.' Leus wijt die scheeftrekking aan een gebrek aan kennis over allergieën. 'Mensen komen bijvoorbeeld foutief op het spoor van de koemelkallergie, terwijl hun kind eerder lactose-intolerant is. Dat is een wereld van verschil. Zo kan een kind dat lactose-intolerant is vaak geen twee glazen melk drinken bij het ontbijt, maar wel koekjes met koemelk mee-eten op de speelplaats.'

