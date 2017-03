Zevekote en Sint-Pieters-Kapelle ontruimd na salpeterzuurlek

De gemeente telt zo'n 560 inwoners.

Het bewuste lek is vrijdagavond ontstaan bij een mestverwerkingsbedrijf Ivaco in Bazelaar. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het lek in de tank is ontstaan. In ieder geval kwam een aanzienlijke hoeveelheid salpeterzuur vrij. De tank was voor 60 procent gevuld en het lek is nog altijd niet gedicht. De brandweer vernevelt de wolk met water. Voordien kregen 4 agenten te kampen met irritatie aan de ogen.

Volgens tv-zender Focus WTV veroorzaakt salpeterzuur irritaties aan de ogen en brandwonden bij contact met de huid. Het is erg schadelijk als het wordt ingeademd.

Daarom zijn alle bewoners van Zevekote uit hun woningen geëvacueerd. Zij worden opgevangen in het cultureel centrum Zomerloos in Gistel. Alle brandweerkorpsen uit de omgeving en de civiele bescherming zijn ter plaatse.

Door de wisselende wind is het onduidelijk in welke richting de wolk zich zal bewegen. Eerst werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd, maar intussen is dat het provinciaal rampenplan geworden.

'Ramen sluiten'

Burgemeester Bart Halewyck raadt alvast alle bewoners van Gistel aan om ramen en deuren gesloten te houden. Dat gaat om ruim 11.000 mensen. Ook wie langs de E40 in Gistel passeert, houdt best alle ramen gesloten en zet de ventilatie uit.

"De gespecialiseerde diensten van de civiele bescherming zijn momenteel ter plaatse hun werk aan het doen", aldus de burgemeester.