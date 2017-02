'Zes op de tien restaurants zien omzet dalen door Tournée Minérale'

De campagne 'Tournée Minérale' heeft vooral impact gehad op het omzetcijfer van de restaurants. In de restaurantsector noteert 60 procent van de bedrijven een omzetdaling. Dat blijkt uit een bevraging die Horeca Vlaanderen en FeBeD (Federatie van de Belgische Drankenhandelaars) hebben gevoerd bij respectievelijk horecaondernemers en drankenhandelaars.

Uit een bevraging van Horeca Vlaanderen bij 392 horecaondernemers blijkt dat 62 procent de voorbije maand minder alcoholische dranken heeft verkocht. Achtenveertig procent zegt wel een stijging te zien in de verkoop van niet-alcoholische dranken. Eénenvijftig procent van de bevraagden geeft aan dat hun omzet effectief is gedaald. Specifiek voor de restaurantsector is dit zelfs 60 procent. In totaal zag 30 procent van de uitbaters zijn omzet dalen met meer dan 10 procent.

'Niet de dupe worden'

Bij FeBeD wordt een gelijkaardige impact vastgesteld bij de drankenhandelaars. De helft van hen geeft aan een negatieve impact te meten op het omzetcijfer van alcoholische dranken dat oploopt tot -15 procent ten opzichte van februari vorig jaar. Daartegenover staat een lichte stijging van 3,3 procent in waters, frisdranken en fruitsappen. Drankenhandelaars stellen minder een daling vast in hun omzetcijfer bij cafés en tavernes, maar wel bij de restaurants en dan voornamelijk in de verkoop van wijnen.

"Tournée Minérale heeft een aanzienlijke impact gehad op de sector", zegt Filip Vanheusden, voorzitter van Horeca Vlaanderen. "Vooral in de restaurants meten we een omzetdaling. Dat onderstreept het belang van wijnen en aperitieven voor de beleving en de rendabiliteit van een restaurant."

FeBeD is vragende partij om voor volgende edities in overleg te gaan met de initiatiefnemer, zodat de sector kan anticiperen op het aanbieden van alternatieven en hij niet de dupe wordt van deze actie. De helft van de horecazaken voorziet reeds in specifieke niet-alcoholische alternatieven zoals mocktails of alcoholvrije aperitieven.

