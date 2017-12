Wouter Beke over Theo Francken: 'Dingen gebeurd die zelden gezien zijn'

Wouter Beke (CD&V) sprak zich uit over de commotie die ontstond nadat bleek dat de verklaringen van de staatssecretaris in het parlement niet juist waren. Theo Francken (N-VA) had beweerd dat er 'geen repatriëringen naar Soedan gepland stonden' nadat er getuigenissen circuleerden van Soedanezen die beweerden mishandeld te zijn nadat ze door België gerepatrieerd werden.

Maar dat klopt niet. Een vlucht stond wel degelijk gepland en Francken had die laten annuleren. Francken verklaarde later dat hij 'de communicatielijn heeft aangehouden om geen aanzuigeffect te creëren'.

De uitwijzingen naar Soedan zijn momenteel opgeschort in afwachting van een onderzoek naar de risico's op mishandeling.

Beke: 'Er zijn een aantal dingen gebeurd die toch zelden gezien zijn. Wanneer verklaringen worden afgelegd in het parlement die niet conform de waarheid zijn, om dan te zeggen: "het is een communicatielijn die wordt aangehouden", is dat toch wel een probleem.'

Beke verwees in De Ochtend op Radio 1 ook naar CD&V'ers Jo Vandeurzen en Yves Leterme die in 2008 ontslag namen na twijfels over hun optreden in het Fortis-dossier. 'Achteraf bleek dat ze alles correct gedaan hebben. Maar je geloofwaardigheid is je belangrijkste goed. Als die wordt aangetast moet je daar als politicus conclusies aan verbinden.'

'Het is een kwestie van persoonlijke deontologie', zei Beke nog.