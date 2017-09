Wouter Beke over N-VA: 'model van tweedracht, discours van islamofobie'

Bij de lokale verkiezingen van 2018 wil CD&V de absolute centrumpartij van Vlaanderen blijven. Maar de partij voelt de hete adem van N-VA in de nek, want N-VA zou volgens recente peilingen een pak meer stemmen halen dan de christendemocraten. In een interview met Het Nieuwsblad is CD&V-voorzitter Wouter Beke hard voor de vroegere kartelpartner van zijn partij. 'N-VA is in 2014 groot geworden door het Vlaams Belang leeg te vreten, en nu doen ze er in hun discours alles aan om die kiezers voor zich te blijven winnen.'

Daarbij verwijst Beke naar de bijwijlen erg directe communicatie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 'We voeren met de regering een centrum­beleid, maar zij vertalen dat in een rechts discours. Dat is hun keuze. Het enige voordeel is dat dit het verschil tussen de twee partijen alleen maar duidelijker maakt. De vraag is alleen of je zo het samenleven duurzaam verbetert.'

Precies die duurzaamheid moet volgens Beke de inzet worden van de verkiezingen in 2018, wanneer zijn partij vol zal inzetten op 'de kwaliteit van het leven'. 'Ik zie andere partijen toch voorstellen doen die de kwaliteit van het leven verminderen. Kijk naar de pensioendiscussie. Of veiligheid, waarbij zowel repressie als preventie belangrijk is. Ik zie partijen die alleen het één willen, en besparen op het ander.'

Tegelijk weet Beke dat de lokale verkiezingen ook een lakmoesproef zijn voor de federale stembusslag in 2019. De kiezers staan volgens de partijvoorzitter voor een duidelijke keuze: 'Kiezen zij voor een duidelijk project dat de mensen verbindt en de samenleving versterkt, of kiezen ze voor een model waarbij voort­durend tweedracht wordt gezaaid en een discours van islamofobie wordt gevoerd?'

'Voor mij schuilt daarin trouwens ook de definitie van een centrumpartij. Niet per se de grootste partij, maar wel de partij die erin slaagt om verschillende groepen achter één boodschap te krijgen, en hen niet ­tegen ­elkaar opzet,' besluit Beke in het Nieuwsblad.