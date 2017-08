Worden de jongste Vlamingen voldoende gestimuleerd?

De eerste duizend dagen van een kind - de negen maanden voor de geboorte en de eerste twee levensjaren - zijn al uitvoerig onderzocht, net zoals hun impact op lange termijn. Het is essentieel dat kinderen in die periode niet alleen de juiste verzorging en voeding krijgen, maar ook voldoende prikkels. Anders betalen ze daar later een prijs voor, zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt. De Amerikaanse econoom James Heckman, die in 2000 een Nobelprijs kreeg voor zijn onderzoek, bouwde een populaire theorie op die vaststelling. 'Investeren in projecten die kinderen in hun eerste levensjaren ondersteunen,' zegt hij, 'levert de overheid elk jaar een winst van 13 procent op.' Dat is het dubbele van een gemiddelde beursbelegging.

