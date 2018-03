Witte Huis bevestigt invoertarieven op staal en aluminium, Trump belooft flexibiliteit voor 'echte vrienden' van de VS

De Amerikaanse president Donald Trump gaat tarieven heffen van respectievelijk 25 en 10 procent op de import van staal en aluminiumproducten. Dat heeft het Witte Huis donderdag gemeld. Een eventuele opheffing van die importtarieven is bespreekbaar, maar dan via overleg land per land.