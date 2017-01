'Wie deals sluit met Verhofstadt, leest best de kleine lettertjes'

Droomt u van nieuwe Europese belastingen? Vindt u dat we de Europese Commissie meer macht moeten geven en de lidstaten moeten verzwakken? Is een Europese super-regering uw ultieme fantasie? Denkt u: we hebben geen vetorecht meer nodig tegen de zotternijen die worden voorgesteld door Zuid-Europeanen? En vindt u dat het Europees Parlement even groot kan blijven wanneer de Britten uit de EU stappen, en hun vrijgekomen postjes zomaar door anderen kunnen worden opgevuld?

Waarschijnlijk niet. Toch vormen deze voorstellen de kern van het "coalitie-akkoord" dat Europese liberalen en christendemocraten vorige week sloten. Om de liberale steun te krijgen voor hun kandidaat-parlementsvoorzitter, Mr. Tajani, hadden de christendemocraten alvast geen enkel probleem om hun handtekening te plaatsten onder deze wereldvreemde ideetjes van Mr. Verhofstadt. Postjes boven principes. Dat het ook anders kan, schreef ik eerder al.

Opvallend is het echter dat u over deze voorstellen niets leest in het opiniestuk van Guy Verhofstadt en Manfred Weber, fractieleiders van de Europese liberalen en christendemocraten. Inderdaad, hun tekst bevat een reeks verstandige voorstellen. Maar eens te meer is het advies: bekijk wat men in de communicatie probeert weg te moffelen, zoek de kleine lettertjes.

Zo leest u in hun opiniestuk ook niets over hun pleidooi voor meer transfers van Noord naar Zuid. Uw belastingen, gebruikt om schulden uit Zuid-Europa te dekken. Solidariteit, zonder verantwoordelijkheid. Belgie XL. En er is meer. We zouden ook bevoegdheden over belastingen en economie moeten afstaan aan Europa. Verschillende economische realiteiten in de diverse lidstaten vragen echter niet om eenheidsworst, maar smeken om maatwerk. Een Europees fits all beleid, komt neer op een fits nobody. Met zo'n aanpak zullen we er niet samen op vooruitgaan, maar zal de middelmaat regeren.

In hun stuk staat verder niets over hun plannen om de Europese Centrale Bank nog meer speelruimte te schenken.

Terwijl de realiteit vandaag leert dat ECB-voorzitter Mario Draghi zijn bevoegdheden al te buiten gaat. Dat zijn ultrasoepele monetaire beleid schadelijk is voor uw spaargeld en uw pensioen, zou toch ook door liberalen en christendemocraten moeten worden aangeklaagd? Op mijn studiedag nu donderdag, laat ik de kritische stemmen alvast wél aan het woord. Meer informatie vindt u op Leergeld.EU.

Stuk voor stuk gaat het om thema's en voorstellen die niet in het opiniestuk van de heren Verhofstadt en Weber worden vermeld, maar die wél zijn opgenomen in de Europese rapporten van parlementsleden Brok&Bresso, Berès&Böge, Verhofstadt en in het Monti-rapport. En het zijn net die rapporten die expliciet vernoemd worden als hét fundament van hun nieuwe Europese coalitieakkoord.