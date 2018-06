Weyts knipt vleugels van De Lijn

Ben Weyts wil het openbaar vervoer in vier lagen opdelen. Ten eerste zijn er de treinen van de NMBS. Ten tweede is er het 'stedelijke kernnet' van De Lijn, dat de verbindingen in en tussen de belangrijkste steden verzorgt.

Vervolgens beslist De Lijn niet alleen, want ten derde komt er een 'aanvullend net' buiten de steden, in overleg met vijftien nieuwe 'vervoersregio's. Die vervoersregio's, zoals Antwerpen, Roeselare en Aalst, bieden tot slot 'vervoer op maat' aan via taxicheques, deelwagens of leerlingenvervoer.

Volgens het voorontwerp grijpt het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) de macht in het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Elke vervoersregio krijgt namelijk een raad, die de regie voor het 'aanvullende net' mag bepalen. Met de inperking van de rol van De Lijn, die meewerkte aan het decreet, komt Weyts tegemoet aan de vele klachten van lokale overheden over de soloslims van de Vlaamse vervoersmaatschappij.