Werknemers van AZG maakten gebruik van prostituees

De ngo zei desgevraagd dat ze de beschuldigingen niet kon bevestigen, maar 'ernstig' nam. Ze riep op 'ongerustheid te signaleren via de vertrouwelijke mechanismen van AZG, zodat we kunnen optreden'. De organisatie benadrukte in een mededeling dat 'misbruik, seksuele intimidatie en uitbuiting niet aanvaard worden bij AZG'. Ze 'betreurt' het als mensen er het slachtoffer van werden.

Volgens de BBC zijn de beschuldigingen tegen logistieke medewerkers op post in Kenia, Liberia en Midden-Afrika gericht, niet tegen artsen of verpleegkundigen. 'Er was die collega van rond de 50 jaar oud, die een veel jongere vrouw op de basis (van de ngo) onderbracht. Het was duidelijk een prostituee, maar hij noemde haar zijn vriendin', vertelde een vroegere werkneemster, die in Midden-Afrika mensen met aids hielp.

Een andere medewerkster vertelde dat ze een ervaren lid van de ploeg in Kenia meisjes zag meenemen naar onderkomens van AZG en dat ze daar waren voor seks. Sommige 'oudere' humanitaire werkers 'maakten misbruik van hun macht', zei ze.

Een derde klokkenluidster vertelde dat een van haar collega's erover opschepte dat hij in ruil voor medicijnen seksuele relaties had met meisjes die hun ouders hadden verloren in de ebola-epidemie in Liberia. 'Hij zei: het is zo gemakkelijk medicijnen te ruilen voor deze gemakkelijke meisje.'