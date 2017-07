Werken bij Deliveroo: extreem flexibel of grootschalige sociale dumping?

In een mum van tijd hebben fietskoeriers van Deliveroo het stadsbeeld gekleurd in België. Van Antwerpen tot Brugge zorgt het bedrijf voor leveringen aan huis van restaurantgerechten. Maar tegelijkertijd rijzen er vragen over de arbeidsomstandigheden. 'Minister voor Werk Kris Peeters wil voor elke Belg een job, maar wat voor jobs zullen dat worden?'