Wat weten we over de 'Reus' van de Bende van Nijvel?

Wie is de 'Reus' van de Bende van Nijvel

De beruchte 'Reus' van de Bende van Nijvel is mogelijk ontmaskerd. Het zou gaan om Christiaan B. uit Dendermonde, lid van de elite-eenheid Groep Diane bij de voormalige Rijkswacht. De man is intussen overleden, maar bekende op zijn sterfbed aan zijn broer dat hij wel degelijk de 'Reus' was. De broer stapte een jaar geleden naar de federale gerechtelijke politie. 'Vlak voor hij in mei 2015 stierf op zijn 61ste, heeft hij zijn geheim verteld', aldus de broer. 'Hij was 'De Reus' van de Bende van Nijvel.'

De broer van Christiaan B. zegt bovendien dat ex-rijkswachters Madani Bouhouche en Robert Beijer bij hen thuis kwamen, in Dendermonde. Bouhouche en Beijer worden al langer in verband gebracht met de Bende van Nijvel.

De naam van Chrsitiaan B. dook al in 1999 op in het Bendedossier, nadat de speurders een jaar eerder een tweede reeks affiches hadden verpreid met robotfoto's van de Bendeleden. Enkele van de 1.300 tips die toen binnenkwamen, zouden gewezen hebben op de sterke gelijkenis tussen robotfoto nummer 19 en Christiaan B. Bovendien matchte zijn profiel, onder meer als voormalig lid van de elite-eenheid van de Groep Diane. Die piste werd niet verder onderzocht.

Waarom werd Christiaan B. niet verder onderzocht?

Dat is voorlopig een raadsel. Mogelijk ontbraken toen aanwijzingen om van hem een potentiële verdachte te maken.

Maar ook op de werkwijze van de huidige speurders komt kritiek. In Charleroi werkt momenteel nog steeds een ploeg van vijf rechercheurs op het dossier Bende van Nijvel. Jef Vermassen, advocaat van een van de slachtoffers, vertelde zondag in De Zevende Dag dat hij een anomieme brief gekregen had van iemand die beweerde zelf lid van de Bende van Nijvel te zijn geweest. 'Ik heb die brief zelf doorgestuurd naar de procureur-generaal in Gent. Ik was toen nog maar 67 en nog actief als vervangend rechter. Die heeft de brief overgemaakt naar de onderzoekscel'. Op een bijeenkomst met slachtoffers, waar hij als advocaat van het slachtofer aanwezig was vroeg hij een speuder van de onderzoekscel wat er precies met zijn brief gebeurd is. Een dag later kreeg hij het antwoord dat de brief niet eens geopend was.

Vandaar dart De Ecolo-Groen-fractie in de Kamer de samenroeping van de commissie Justitie vraagt om na te gaan waarom bepaalde pisters in het onderzoek niet verder werden onderzocht.

Hoe moet het nu verder?

Het parket spreekt van een 'interessante piste', niet van een grote doorbraak. Christiaan B. is overleden. Voor hem is juridisch de zaak gedaan. Er wordt nu onderzocht of de bekentenissen op zijn sterfbed kloppen en ook andere personen worden opgespoord. Tientallen ex-collega's van Christiaan B, zowel bij de elite-eenheid Groep Diane als bij de lokale politie van Aalst, waar B. zijn carrière afsloot, zijn ondertussen ondervraagd.

De onderzoekers zouden begonnen zijn met het opsporen en contacteren van alle andere rijkswachters die eind jaren 70, begin jaren 80 deel uitmaakten van de Groep Diane. Iets wat meer dan 30 jaar geleden overigens al eens gebeurd is. In 1986 liet de toenmalige onderzoeksrechter optekenen dat 'alle leden die de Groep Diane om welke reden dan ook verlaten hebben, worden nagetrokken'. Maar dat leverde dus blijkbaar niets op.

Delen Het parket spreekt van een 'interessante piste', niet van een grote doorbraak.

Als blijkt dat er de komende dagen niets gebeurt met de recente onthullingen in het dossier van de Bende van Nijvel, moet het dossier terug naar Vlaanderen komen, vindt Vermassen.

Ook Christoph D'Haese - als N-VA-Kamerlid actief in justitiedossiers en burgemeester van Aalst, één van de steden waar de bende toesloeg - deed zondagmiddag eenzelfde suggestie. 'Men kan dit niet onder de mat vegen of in de doofpot steken, dat voelt iedereen aan. De omerta moet doorbroken worden.'

Wanneer verjaart de zaak?

In 2015 werd de verjaringstermijn verlengd van 2x15 jaar naar 2x20 jaar. Het laatste feit van de Bende dateert van 8 november 1985 in Aalst. Door de verlenging verjaart de zaak pas in 2025.