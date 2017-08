Wat kan Vlaanderen leren van het Finse onderwijs?

De beste scholen van Europa staan in Finland. Alle kinderen krijgen er les van briljante leerkrachten die hen zowel kennis als zelfvertrouwen meegeven. Dat is toch een boutade die het ook in Vlaanderen heel goed doet. Maar is het Finse systeem in de praktijk wel zo ideaal? Om dat uit te zoeken trok ik afgelopen zomer naar het Hoge Noorden. Ik bezocht er scholen, praatte met onderwijsspecialisten en voelde leerkrachten aan de tand.

Al snel bleek dat we wel degelijk iets van de Finnen kunnen leren. Dat alle kinderen weleens bijzonder onderwijs nodig hebben, bijvoorbeeld, en dat je het jongeren beter moeilijk maakt om leerkracht te worden. 'Alleen voor heroïsche beroepen, zoals brandweerman of politieagent, hebben Finnen nog meer respect dan voor leraars', zegt onderwijsspecialist Pasi Sahlberg. 'Hier staan dan ook alleen de allerbeste mensen voor de klas.'