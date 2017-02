Wat kan Crombez leren van Schulz? 'John kan zijn boodschap overnemen, maar moet vrouwelijker communiceren'

Martin Schulz verlaat na 23 jaar de Europese bühne om in Duitsland een gooi te doen naar het kanselierschap. Opmerkelijk voor een man wiens volledige carrière zich binnen de Europese Unie afspeelde. Nog opmerkelijker: dat doen in een tijd waarin rechtse populisten hoge toppen scheren met een fel anti-Eu-discours. Opmerkelijkst: Schulz is deze week doorgestoomd naar de top van de populariteitspolls. Zijn SPD stootte de CDU/CSU van Angela Merkel - die door Schulz wordt uitgedaagd - van de troon. Kunnen andere socialisten hier iets van leren?

...