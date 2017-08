Waarom optimisme overroepen is: 'Beter wordt het niet'

'Lach of sterf' is het gebod waar de gemiddelde Zweed tot voor kort bij leefde. Maar het volk lijkt het optimisme-adagium zat. De inschrijving voor een opleiding pessimisme onder de noemer 'Beter wordt het niet' was door het overweldigend aantal aanmeldingen binnen een dag gesloten. Initiatiefnemer van de cursus is Ida Hallgren, psycholoog en praktisch filosoof, of wat zij noemt: een therapeut voor de geestelijk gezonden. Zweden die zich met hun morele en existentiële vraagstukken niet willen wenden tot een priester, imam of rabbijn kunnen bij haar terecht. Ze is als onderzoeker en docent verbonden aan de universiteit van Gotenburg.

