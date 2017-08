'Waarom ook nazi's recht op vrije meningsuiting hebben'

Na het geweld in Charlottesville, inclusief de laffe moord op een demonstrant door een man met nazi-sympathieën, klinkt de roep om extreem-rechts monddood te maken. Vrije meningsuiting is prima, zo horen we, maar het mag niet gelden voor heethoofden die met een hakenkruisvlag en achterlijke ideeën over het blanke ras samenscholen en op straat lopen te roepen. Waarom zouden we tolerant zijn tegenover zulke intolerante mensen?

...