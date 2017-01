Waarom de opvolgster van Vande Lanotte twee weken gratis zal werken

Johan Vande Lanotte (SP.A) draait al bijna dertig jaar mee in de vaderlandse politiek. In 1988 werd hij kabinetschef, om in 1995 zelf minister van Binnenlandse Zaken te worden. Hij was vicepremier en minister van Begroting in de regeringen Verhofstadt I en II. Aan die carrière in de hoogste echelons van de nationale politiek komt binnenkort een einde, zo kondigde hij vorige maand aan. Op 10 januari vertrekt hij uit de Kamer.

Dat heeft financiële consequenties voor zijn opvolgster Annick Lambrecht, schepen van Mobiliteit, Energie, Sport en Evenementenbeleid in Brugge. De leden en het personeel van de Kamer van Volksvertegenwoordigers krijgen immers hun loon aan het begin van de maand uitbetaald, wat redelijk uniek is.

Wordt Johan Vande Lanotte dan betaald voor de hele maand januari, ook al vertrekt hij op 10 januari? 'Klopt', bevestigt Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA): 'Een begonnen maand is een verworven maand.'

En betekent dat dan dat er deze maand 151 in plaats van 150 wedden moeten worden uitbetaald, eentje extra voor Vande Lanottes opvolgster Lambrecht? 'Nee, er mogen volgens het Kamerreglement nooit meer dan 150 wedden worden uitbetaald. Zij zal dus in januari vrijwilligerswerk moeten doen.'

Troostprijs: Lambrechts anciënniteit begint wel al te lopen vanaf haar eedaflegging.