Waarom Bart De Wever en co. de eigen achterban ontgoochelen

Het is de N-VA de voorbije vier jaar amper overkomen, maar uitgerekend in de laatste rechte lijn voor de verkiezingen is het prijs: de partij is het onderwerp van kritiek, en wel uit de hoek van goede vrienden, vaste bondgenoten, fellowtravellers en zelfs partijgenoten.