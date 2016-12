Vuye: 'N-VA probeert opnieuw eigen fout af te wentelen op rechter'

Kamerlid en professor Staatsrecht Hendrik Vuye verbaast er zich over dat Theo Francken niet in beroep ging toen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen twee maanden geleden haar arrest uitsprak in de zaak van de vrouw die naar Duitsland zou worden uitgewezen. 'Franckens Dienst voor Vreemdelingenzaken heeft een ernstig probleem met de opvolging en afhandeling van haar dossiers.'

...