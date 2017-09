VUB-rector Caroline Pauwels: 'Van onze professoren moet 1 op de 3 vrouw zijn. Blijkbaar werken alleen quota'

'In de hele universiteit voel ik een hunkering om meer te zijn dan een publicatiemachine', zegt ze. 'We mogen ons niet langer opsluiten binnen de veilige muren van onze campussen. Daarvoor is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te groot.' Vandaar dat Caroline Pauwels ons niet ontvangt in het rectoraat van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in Etterbeek, maar een stoel bijtrekt in Café Victor in Bozar. Hier vlakbij, in de grote zaal, zal ze volgende week dinsdag ook het academiejaar openen. 'Dat betekent dat ik mijn eerste les van het jaar al zal moeten brossen', zegt ze. 'Op vraag van mijn studenten geef ik, sinds ik rector ben, nog één vak: encyclopedie van de media. Dat blijf ik ontzettend graag doen.'

