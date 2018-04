Vrouw premier Michel opgeroepen om te getuigen over F-16-gate

Amélie Derbaudrenghien is uitgenodigd om gehoord te worden in het parlement over het F-16-dossier. Ze is defensieadviseur van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR), en de eega van premier Charles Michel. Die laatste kan er niet mee lachen, schrijft De Tijd vrijdag.