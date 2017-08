Voorzitter Ijzerwake waarschuwt voor 'Franstalig offensief'

De Wit sprak duidelijke taal: 'Vlaanderen moet, nu meer dan ooit, zijn toekomst zelf kunnen bepalen. Zonder België, omdat het niet anders kan! Tegen België omdat het moet.'

De IJzerwake werd opgericht als een reactie op de koers van de intussen verdwenen IJzerbedevaart, die voor een deel van de radicale Vlaamse beweging onaanvaardbaar was. Dit jaar trok de wake 3.550 mensen naar de weide aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate, Ieper. Dat zijn er enkele honderden meer dan vorig jaar.

De Wit stelde dat de Franstaligen een nieuwe aanval zouden voorbereiden op Vlaams grondgebied. De Brusselse geluidsnormen worden opgelegd aan een luchthaven die in de Vlaamse gemeenten Zaventem en Steenokkerzeel ligt. En de Brusselse regering wil met een 'overbodig en megalomaan' voetbalstadion op Parking C te Grimbergen volgens De Wit een stuk Vlaams grondgebied annexeren.

De Wit betreurde ook dat bij de herdenking van de slag bij Passendale, waarbij een half miljoen mensen omkwamen, enkele weken geleden van officiële Vlaamse zijde niet even uitvoerig werd stilgestaan bij de eerste open brief van de Frontbeweging. Die werd uitgerekend op 11 juli 1917 aan koning Albert gericht en geldt als het startsein voor de moderne Vlaamse Beweging, aldus De Wit. De Frontbeweging koos resoluut voor zelfbestuur. Voor De Wit kan en moet de bereidheid van de beweging om het Belgisch kader te verlaten 'ons inspireren als we Vlaanderen echt op de kaart willen zetten'.